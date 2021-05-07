Москва, 7 мая. Стилист Влад Лисовец рассказал, как подружился с певицей Жанной Фриске, с которой у них сложились особенные, откровенные отношения.

По словам мастера, между ними возникла дружба, о которой «пишут в книгах». Несмотря на то, что клиенты часто откровенничают со своими специалистами бьюти-сферы, редко когда это переходит в действительно дружеский формат, но этот случай был другим: они очень доверяли друг другу.

«Я тоже входил в круг Жанны, потому что она доверяла мне даже интимные подробности личной жизни. И очень часто я говорил, что мы с одной планеты», — рассказал Лисовец в беседе с Teleprogramma.pro.

Важным элементом этой дружбы стали «старообрядческие» правила, которые заключались в том, чтобы говорить негромко, уважать других, щедро делиться своими талантами. Их придерживались и певица, и стилист. Кроме того, их объединило чувство юмора, которое необходимо людям творческих профессий.

Недавно телеведущий Дмитрий Шепелев поделился опасениями по поводу отношений с восьмилетним сыном от Жанны Фриске. По его мнению, ребенок взрослеет и может начать постепенно отдаляться. Он уже начал стесняться обнимать отца, отметил артист.