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Билли Айлиш снова побила рекорд Instagram своим откровенным фото

Шоу-бизнес
Билли Айлиш снова побила рекорд Instagram своим откровенным фото
instagram.com  /  @billieeilish

Лос-Анджелес, 7 мая. Американская певица Билли Айлиш побила множество рекордов Instagram после того как поделилась своим фото с обложки британского журнала Vogue.

Фотография, которой артистка поделилась через свою страницу в соцсетях, официально вошла в историю как пост, набравший 1 млн лайков в Instagram за рекордно короткий срок. Для этого Билли понадобилось менее шести минут. Об этом сообщает The Sun.

Всего за несколько дней до этого она также побила рекорд. Тогда девушка поделилась снимком, на котором у нее белые волосы. Это было крайне неожиданно, ведь об этом не говорила ни сама певица, и ни СМИ.

За четыре дня пост набрал свыше 21 млн лайков и 244 тыс. комментариев. Благодаря фотосессии Айлиш добилась еще одного рекордного показателя. В топ-20 наиболее популярных фотографий в Instagram шесть позиций заняты певицей.

Ранее стало известно, что балерина Анастасия Волочкова посредством своей страницы в Instagram анонсировала появление тайного возлюбленного на телевидении.

музыка instagram соцсети vogue билли айлиш
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