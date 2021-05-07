Инсайдеры: развод Билла и Мелинды Гейтс был скандальным

Вашингтон, 7 мая. Семейство Гейтс решило развестись несколько месяцев назад, а почти вся семья поддерживает филантропку Мелинду Гейтс. Об этом сообщило издание TMZ.

Источники заявляют, что пара планировала поделиться этой новостью в марте. Мелинда арендовала остров Каливиньи в Гренаде, чтобы избежать пристального внимания прессы. Предполагалось, что приедут дети супругов вместе со своими близкими. Инсайдеры TMZ утверждают, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс не был приглашен на мероприятие из-за ссор, связанных с разводом.

«Нам сказали, что практически все в семье приняли сторону Мелинды. Они очень рассердились на Билла, и поэтому его не пригласили», — говорится в материале издания.

Источники отметили, что у жены Гейтса была масса нерешенных вопросов, связанных с ее браком. Однако она все равно решила собрать своих близких на острове.

«Во-первых, нам сказали, что это не был дружественный развод. Мелинда и большая часть семьи были злы на Билла из-за различных вещей которые, как они утверждают, он сделал. Во-вторых стало ясно, что этот развод назревал уже давно», — подчеркнули инсайдеры.

Ранее стали известны подробности развода Билла и Мелинды Гейтс. Бракоразводный процесс может стать самым дорогим в истории.