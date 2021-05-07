ЛНР на праздники перевела силовые структуры на усиленный режим работы

Донецк, 7 мая. Силовые структуры Луганской Народной Республики перешли на усиленный режим для выявления диверсий со стороны Украины. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Диверсионная опасность со стороны вооруженных сил Украины безусловно существует, заявил он в беседе с РИА Новости. Пасечник отметил, что угрозы со стороны Украины регулярно поступают в адрес ЛНР. Они свидетельствуют о том, что на территории республики будет идти диверсионная война.

Глава ЛНР заявил, что в преддверии праздников власти активизируют работу правоохранителей, военных и народной милиции по выявлению и недопущению проникновения на территорию республики диверсионных, террористических групп противника. Помимо 1 и 9 мая, 12 числа в стране пройдет празднование Дня независимости.

Накануне сообщалось, что силовые ведомства ЛНР начали совместные репетиции парада Победы. Всего в мероприятиях задействованы более двух тысяч человек.