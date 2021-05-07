В Сети появилось видео со съемок «Форсажа-9»

Лос-Анджелес, 7 мая. В новом рекламном ролике фильма «Форсаж-9» показали, как режиссер Джастин Лин и его команда снимали практические автомобильные трюки.

Франшиза «Форсаж» была запущена в 2001 году. Она так полюбилась фанатам во многом из-за уличных автомобильных гонок и всевозможных трюков. Чего только стоит прыжок машины из одной высотки в другую, погоня при участии подводной лодки и езда на танке. Новая, уже девятая (с учетом спин-оффа — десятая) часть должна удивить зрителей не меньше. Об этом сообщает ScreenRant.

На официальном канале «Форсажа» было опубликовано видео, где показывались захватывающие трюки грядущей премьеры. Однако на этот раз поклонникам серии предлагают взглянуть с иного ракурса, со стороны съемочной команды. Создатели киноленты показали, как выглядят погони на самом деле, без компьютерной графики и монтажа.

Ранее стало известно, что студия Walt Disney показала новый тизер «Круэллы» с Эммой Стоун в главной роли. Российская премьера киноленты запланирована на 3 июня.