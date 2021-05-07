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«Папина копия»: поклонники заметили сходство между Лепсом и его сыном Иваном

Шоу-бизнес
«Папина копия»: поклонники заметили сходство между Лепсом и его сыном Иваном
Фото Первого канала

Москва, 7 мая. Певец Григорий Лепс не так часто показывает фотографии своих детей. У него четверо наследников, из них трое от второго брака с балериной Анной Шаплыковой.

У певца родился сын в возрасте 52 года. 6 мая мальчик праздновал день рождения, в честь чего Лепс опубликовал его фото на своей странице в Instagram. Сын Иван запечатлен за роялем, ему исполнилось 11 лет.

«Сын, будь счастлив и здоров! Покоряй новые вершины и знай, мы всегда рядом!» — подписал пост певец.

Ивана поздравил не только его звездный отец, но и коллеги Григория по шоу-бизнесу. Свои поздравления выразили певица Катя Лель, продюсер Игорь Крутой, исполнитель Анатолий Цой и другие.

Фолловеры тем временем отметили сходство мальчика с родителями.

«Красивый мальчик, очень на вас похож», «Мамины глаза», «Папина копия», — писали они.

Ранее автор-исполнитель Евгений Григорьев, известный под творческим псевдонимом Жека, в студии программы «Привет, Андрей!» рассказал, сколько заплатил Григорий Лепс за свой главный хит. В студии канала «Россия-1» собралось множество звезд российской эстрады, которые не только исполнили знаковые для их творчества песни, но и вспомнили историю их создания.

Так, Евгений Григорьев, который написал текст композиции «Рюмка водки на столе», продал ее Лепсу за небольшие деньги. Изначально автор просил 500 долларов, но так как его версия песни имела некую «часть С», что делало ее отличной от предназначенного для Лепса текста, ему заплатили всего 300 долларов.

фото лепс сын
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