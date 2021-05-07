День Победы в Омске пройдет под раскаты грома

Омск, 7 мая. Метеорологи Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды в Омске на ближайшие дни.

Известно, что 7 мая столбик термометра поднимется в Омске до плюс 21 градуса. Осадков не ожидается, ветер местами будет достигать 14 метров в секунду.

Потепление до плюс 26 градусов прогнозируется 8 мая. Существенных осадков метеорологи не ждут. Порывы ветра будут достигать силы до 5-10 метров в секунду.

Погода 9 мая не даст жителям города расслабиться. По данным регионального Гидрометцентра, температура будет от плюс 20 до 25 градусов. Ожидается гроза, в южных регионах — дождь. Местами порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России на майские праздники. Сейчас погода в европейской части страны формируется под влиянием циклона.