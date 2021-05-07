Редкий дальневосточный леопард вышел к людям в Приморье

Владивосток, 7 мая. Дальневосточный леопард вышел к частному дому в охранной зоне нацпарка «Земля леопарда» в Приморье, очевидцы сняли визит хищника на видео.

Дикая кошка вела себя спокойно, без агрессии, сообщают авторы видеоролика.

«Леопарда сняли на видео в частной подворья в Надеждинском районе Приморского края. Любопытный и осторожный зверь не проявил никакой агрессии. Специалисты следят за ситуацией», — отметили сотрудники нацпарка на официальной странице «ВКонтакте».

Специалисты отметили, что хищник явно не собирался вступать в конфликт и находился в привычной для себя обстановке. Подворье находится в лесной зоне, поэтому условия для леопарда были вполне привычны.

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