Вашингтон, 7 мая. Правительство США разоблачили в шпионаже против собственных граждан. Оказалось, что в этом участвовала даже американская почта.

За последние две недели федеральное правительство США дважды попадалось на антиконституционном шпионаже за простыми гражданами. Одно из таких разоблачений было сделано федеральным судьей в Вашингтоне, который написал, что ФБР все еще использует необоснованную слежку в уголовных делах, несмотря на Конституцию и законы. Другое открытие было неожиданностью — Почтовая служба США признала, что она шпионила за американцами. Об этом сообщает Fox News.

«Федеральные власти получили огромный удар в 1978 году, когда Конгресс принял закон «О слежке за внешней разведкой». Этот наивно ошибочный и глубоко неконституционный закон был продан Конгрессу как способ контролировать шпионаж службы безопасности после «Уотергейтского скандала», — заявил бывший судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю П. Наполитано.

Поскольку служба безопасности стала использовать шпионаж все чаще, его агенты и адвокаты убедили суд FISA (специальный секретный суд, который выдает разрешение на слежку. — Прим. ФАН) снизить планку выдачи ордера. Теперь он распространялся не только на общение с иностранным агентом, но и на контакты с зарубежным лицом.

«В соответствии с этой процедурой, если я позвоню своим двоюродным братьям во Флоренцию, а затем вы позвоните мне, все ваши звонки могут быть прослушаны», — говорит Наполитано.

Также на прошлой неделе Почтовая служба США сообщила, что ее инспекторы наугад отслеживают социальные сети в поисках нарушителей спокойствия. Поскольку эти сайты используются публично, читать их можно на свое усмотрение.

«Однако «Четвертая поправка» требует, чтобы у правительства были четко сформулированные подозрения в отношении человека, чьи социальные сети подвергаются слежке», — заявил экс-судья.

Он отметил, что не понимает, какие подозрения могут быть у почты в отношении сообщений пользователей соцсетей. Деятельность американцев в Сети никаким образом не отражается на почтовой службе.

«Какую ценность представляет конституционная гарантия неприкосновенности частной жизни, если те, кого мы наняли для ее защиты, сами ее подрывают?» — подытожил Наполитано.

Ранее стало известно, что уволенный канцлером Германии Ангелой Меркель шпион сделал неожиданное заявление в ее поддержку.