Полиция Миннесоты задержала взявшего заложников в банке грабителя

Миннесота, 7 мая. Грабителя, который взял заложников в филиале банка Wells Fargo в американском штате Миннесота, задержали.

Информацией о задержании грабителя делится местное радио WCCO. Преступник сопротивлялся правоохранителям примерно восемь часов.

Сотрудникам ФБР удалось задержать злоумышленника после того, как все пять заложников вышли из здания.

Полиция города Сент-Клауд, в котором располагается банк, сообщает, что все заложники сейчас находятся в безопасности, а в ходе происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось о водителе, который протаранил толпу пешеходов в штате Техас. Один человек погиб во время инцидента.