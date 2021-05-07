«Женщина-кошка» Холли Берри сразила фанатов новым фото пышных бедер

Калифорния, 7 мая. Голливудская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в откровенном боди и высоких ботфортах.

В кадре звезда фильма «Женщина-кошка» позировала на фоне стены каменной кладки. Холли Берри запечатлена в весьма «диком образе». На ней откровенное боди с животным принтом, подчеркивающее ее ровный загар, аппетитные бедра и стройные ноги.

Фолловеры актрисы осыпали ее комплиментами. Фигуре актрисы действительно можно позавидовать.

«Легендарное мур-р-р-р!»; «Это...Дико! Мне нравится!; «Есть ли что-нибудь, в чем ты не выглядишь потрясающе?»; «Великолепна»; «Женщина-кошка»; «Все еще мой фаворит...Все эти годы»; «Захватывает дух», — пишут в комментариях восхищенные поклонники.

Недавно актриса стала героиней мемов, когда появилась на красной дорожке со странной прической. Берри пришла на церемонию в сиреневом платье от Dolce & Gabbana и новой стрижкой — каре «по уши» с короткой челкой.