Токарь-расточник стал одной из самых высокооплачиваемых вакансий в России

Москва, 7 мая. Токарь-расточник с опытом от трех лет может хорошо заработать в Екатеринбурге, где таким специалистам готовы платить до 140 тысяч рублей в месяц.

До 150 тысяч рублей готовы платить технологу на производстве товаров для творчества. Также одной из самых высокооплачиваемых вакансий стал начальник производства в Петербурге — зарплата такого руководителя доходит до 200 тысяч рублей, сообщает RT.

Инженер-проектировщик систем электроснабжения в Москве может рассчитывать на зарплату в размере 130 тысяч рублей, на такую же сумму может претендовать электрогазосварщик в Амурской области. Также могут хорошо получать столяры-мебельщики в Новосибирске, которым готовы платить до 120 тысяч рублей в месяц.

Недавно аналитики составили рейтинг самых необычных вакансий с высокой зарплатой. Рейтинг возглавил холодильщик, который может получать в столице до 175 тысяч рублей.