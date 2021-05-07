ЛНР: количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось в пять раз

Луганск, 7 мая. Ситуация на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой «стабильно напряженная», заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

За последние несколько месяцев количество обстрелов позиций ЛНР со стороны Украины увеличилось в пять раз. Атаки велись из тяжелого вооружения и минометов. По словам главы ЛНР, обстрелам предшествовало закрытое заседание СНБО Украины, на котором было принято какое-то решение по Донбассу.

«Применение тяжелого вооружения однозначно каждый раз согласовывается с высшим военным командованием Украины. Поэтому я бы сказал так, что в последнее время обстановка обострилась, имеет тенденцию к росту количества обстрела нашей территории», — подчеркнул Пасечник.

В последний раз «затишье» на линии соприкосновения наблюдалось в июле прошлого года. Тогда был принят комплекс дополнительных мер по перемирию. После Нового года обстановка накалилась.

Накануне Пасечник предположил, что президент РФ Владимир Путин и глава США Джо Байден обсудят на встрече ситуацию в Донбассе.