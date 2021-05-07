Полиция Бразилии задержала подозреваемого в подготовке теракта подростка

Бразилиа, 7 мая. В бразильском штате Рио-де-Жанейро в четверг задержали несовершеннолетнего, планировавшего нападение на школу в популярном туристическом городке Кабу-Фриу.

По информации правоохранителей, подросток сообщил о своих планах в Сети. В ближайшие дни он планировал нападение на школу. Вскоре его задержали. Во время обысков у него нашли изображения нацистской символики, а также ингредиенты для приготовления зажигательных смесей.

Во время допроса несовершеннолетний сознался в своих планах. Ему вменяют обвинения в подготовке террористического акта.

После задержания он подтвердил стражам правопорядка информацию о своих планах и был заключен под стражу по обвинению в подготовке террористического акта.

Накануне сообщалось о нападении на детский сад в Саудадис. 18-летний злоумышленник убил трех малолетних детей и двоих сотрудников учебного заведения. Параллельно на севере Рио-де-Жанейро произошла перестрелка. По крайней мере 25 человек погибли и еще несколько получили ранения.