Мощный взрыв унес жизнь человека на ремонтном заводе в Китае

Пекин, 7 мая. На ремонтном заводе в Гуанчи-Чжуанском автономном районе Китая прогремел взрыв, в результате которого один человек умер и трое получили травмы.

По сообщениям местных СМИ, причиной трагедии послужил реагент теплового расширения, который использовался при ремонте дороги. Три человека уже доставлены в медучреждения, сообщает информационный портал Sina со ссылкой на дежурного в местной администрации.

На кадрах местного телевидения показали, как мощная взрывная волна повредила деревья вокруг здания, повыбивала стекла в стоявших неподалеку автомобилях и подняла столб дыма, похожий на гриб.

Недавно в Городищенском районе около поселка Самофаловка тоже прозвучал взрыв: взорвался боеприпас времен Великой Отечественной войны. Погибли двое участников поискового отряда, одному из которых было 15 лет.