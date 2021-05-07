Блогер рассказал, как правильно употреблять алкоголь

Москва, 7 мая. Единственный способ насладиться вкусом алкогольного напитка без вреда для организма — выпивать в малых дозах.

Опьянение не позволит оценить вкусовые качества приготовленного алкогольного коктейля, уверен ведущий YouTube-канала «Едим ТВ», бартендер, специалист по приготовлению авторских и классических коктейлей Василий Захаров.

«Мы можем придумывать сколько угодно способов не опьянеть или меньше опьянеть, но это магия, которая не работает. Чтобы не опьянеть, нужно просто не пить», — подчеркнул он в беседе с радио Sputnik.

Уменьшить пагубные последствия для организма можно лишь выбирая слабоалкогольные напитки, поскольку крепкий алкоголь более вредный из-за общего содержания спирта в объеме жидкости.

Недавно врачи напомнили, что после коронавирусной инфекции следует воздержаться от употребления алкоголя. По мнению медиков, в этом случае организм получает мощный удар — на вирусную интоксикацию накладывается алкогольная.