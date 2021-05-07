Один человек погиб при наезде автомобиля на толпу в штате Техас

Вашингтон, 7 мая. Водитель выехал на толпу пешеходов американском городе Хьюстон, информирует телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в штате Техас. По данным полиции округа Харрис, инцидент был намеренным.

Наезду на толпу предшествовала потасовка. Она началась внутри ресторана и перешла на парковку. При это связь водителя с участниками драки выясняется.

Водитель попытался скрыться, но позже он вернулся на место происшествия. Полиция задержала злоумышленника. Пострадавшие доставлены в больницу.

Халатность американских полицейских провоцирует новые погромы в США. Об этом говорится в материале ФАН.