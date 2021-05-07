Жужжащий квадрокоптер помог туристам на Курилах спастись от медведя

Южно-Курильск, 7 мая. Бурый медведь преследовал туристов в окрестностях мыса Столбчатого на курильском острове Кунашир.

Путешественники попытались отогнать хищника шумовыми устройствами, однако это не помогло прогнать медведя. Тогда туристы запустили в небо квадрокоптер, который отогнал медведя жужжанием, сообщает ИА «КП-Сахалин».

«Только странная жужжащая «птица» заставила его свернуть и уйти вверх по склону. По побережью до этого прошли еще две группы туристов и даже не заметили хищника», — рассказали в «Туризм и экскурсии на Южных Курилах».

Сначала хищник завороженно наблюдал за приближающимся устройством, затем скрылся в лесной чаще. Это не первое появление медведя перед обитателями острова — вот уже несколько дней жители сообщают о появлении хищника в жилых районах Кунашира.