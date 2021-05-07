Водитель снял на видео встречу с семейством медведей в Хабаровском крае

Хабаровск, 7 мая. Россиянин поделился в соцсетях видео с бурыми медведями. Встреча с животными произошла на дороге недалеко от села Чныррах, Николаевский район Хабаровского края.

Автор ролика ехал на автомобиле. Увидев зверей (похоже на медвежонка и еще одного взрослого медведя чуть далее), мужчина замедлил ход машины, но решил не останавливаться и не выходить. Он стал снимать на камеру, как косолапые быстро убегают вглубь леса.

«Их там целая семейка. Это медведица с медвежатами», — рассказал автор видео.

Автомобилист предположил, что бурые медведи отправились на рыбалку. Село находится на левом берегу Амура, практически у самого его устья. После схода льда медведи лакомятся здесь рыбой.

За первые два часа видео бегущих медвежат собрало несколько тысяч просмотров. Судя по комментариям, местные жители вовсе не удивились такому поведению медвежьей семьи.

Недавно медведь напугал дачников и туристов на острове Кунашир. Хищник регулярно появляется недалеко от места, где располагается детский лагерь.