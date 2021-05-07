Загадочно пропавшего под Калининградом мужчину нашли живым

Правдинск, 7 мая. Правоохранители нашли 31-летнего мужчину, пропавшего 2 мая в Калининградской области.

Неделей ранее Станислав Х. ушел пешком из Правдинска в сторону Калининграда. Его видели на трассе в районе Ровное Правдинского района, но после о его местонахождении было ничего неизвестно.

К поискам привлекли сотрудников уголовного розыска. Сообщалось, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

В четверг, 6 мая пропавший был найден живым. Он находился в одном из поселков Калининградской области. О его состоянии здоровья не сообщается.

Ранее в реке Неман Калининградской области обнаружили тело ребенка. Правоохранители устанавливают личность погибшего.