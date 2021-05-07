Минэнерго США заявило о намерении работать над сокращением уровня импорта урана

Вашингтон, 7 мая. Минэнерго США готова работать с американским Конгрессом над вопросом сокращения уровня импорта урана из РФ. Об этом сообщила глава ведомства Дженнифер Грэнхолм.

Некоторые конгрессмены выражали свое беспокойство в связи с тем, что США импортируют значительную часть урана из РФ. Они предложили наращивать свое производство с помощью мощностей корпорации Centrus.

Законодатели предложили найти замену импорту урана из РФ на время наращения. Член комитета Чак Флайшмен назвал позорным отсутствие внутреннего источника урана в США.

Грэнхолм на слушаниях в Конгрессе США заявил, что с нетерпением ждет возможности поработать над этим. Она отметила, что ей нравится идея о возможности получения ядерного материала из Казахстана и каких-либо других стран.

Министр заявил, что США нужны мощности обогащения урана как для наших программ национальной безопасности, так и для следующего поколения ядерных реакторов. Она отметила важность получения обогащенного урана.

Ранее президент США Джо Байден отреагировал на новость о первой иранской партии урана, обогащенного до 60%. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Японии.