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Писательнице Гузель Яхиной предложили актрис для экранизации нового романа

Общество
Писательнице Гузель Яхиной предложили актрис для экранизации нового романа
wikipedia.org  /  putnik / CC BY 4.0

Татарстан, 7 мая. Читатели недавно вышедшей книги российской писательницы Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд» обсуждают актеров, которые могли бы сыграть в экранизации романа.

Поклонники отправили десятки вопросов, связанные с экранизацией полюбившегося сюжета. Они фантазируют и делятся мнениями о том, кто мог бы сыграть комиссара Белую, Деева и других героев, рассказала Яхина на презентации книги в Нацбиблиотеке РТ. На роль комиссара предъявлен список возможных претенденток. Среди них Ксения Раппопорт, Светлана Ходченкова, Елена Летучая, Дарья Мороз, Юлия Пересильд.

«Об этом [выборе актрис] будет думать режиссер, если экранизация состоится», — сообщила она.

По словам писательницы, экранизация может стать дорогой в плане бюджета, поскольку работа имеет исторический характер и снимать ее следует по требуемым каноном. Также важны множественные локации — от Свияжска до Аральского моря и больше 500 детей в эшелон.

Ранее ФАН сообщил об экранизации игры «Мортал Комбат». Согласно подсчетам аналитиков, фильм показал лучший старт за всю историю HBO Max. На сервисе HBO Max его посмотрели 3,8 миллиона пользователей. Теперь у фантастического боевика Саймона МакКуойда появилась возможность стать франшизой. На сегодняшний день в мировом прокате популярный файтинг собрал 51 миллион долларов.

книга яхина экранизация
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