Гиды рассказали о самых популярных вопросах о Калининграде

Калининград, 7 мая. Работающие в Калининграде гиды рассказали, какие вопросы чаще всего слышат о городе от туристов.

«А это баухаус?»

Приехавшие в Калининград туристы иногда не сразу втягиваются в местную архитектуру, путая виллы начала XX века с баухаусами. Об этом рассказала экскурсовод Элина Демина корреспонденту «КП – Калининград». Подобные вопросы раздражения у представителей турбизнеса не вызывают. Наоборот, гидам приятно, что после поездки гости старого города уезжают образованнее, чем до приезда.

«А что за огромные гнезда на деревьях?»

Создатель и вдохновитель проекта «Народный экскурсовод» Виктория Корнева, которая и поныне занимается экскурсиями по некогда Кенигсбергу, рассказала, что многих вводит в ступор омела, растущая на деревьях. Многие отчего-то думают, что это большие гнезда и интересуются, что за птицы их вьют и живут в них.

«Не могу говорить, я за границей»

Иногда случаются и весьма забавные случаи. Виктория Корнева рассказала, как однажды у одного из ее «подопечных» зазвонил телефон. Тот быстро ответил, что не может говорить, потому что находится «за границей». В такие моменты гидам очень тяжело сдерживать смех.

Очень милым экскурсоводы находят момент, когда приезжие бегают по берегу в поисках янтаря. Набирают все, что хоть как-то по цвету напоминает окаменелую смолу и спрашивают: «Что из этого янтарь?». Корнева отметила, некоторых довольно трудно убедить, что все набранное ими – обычные камни или битое стекло.

А однажды было такое, что после вопроса, зачем приехали в Калининград, ответили весьма оригинальным способом. И ответ был: «Хотели посмотреть, как живут россияне в окружении стран НАТО».

Иногда Калининград вызывает у приезжих очень теплые чувства. Например, недавно уроженец Гданьска Лукаш перебрался в город после выхода на пенсию и, по его словам, планирует остаться в Калининграде до конца жизни.