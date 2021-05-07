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Минобороны России опубликовало архивные документы об освобождении Польши

  /   Обновлено: 07 мая 2021 06:50
Общество
Минобороны России опубликовало архивные документы об освобождении Польши
waralbum.ru

Москва, 7 мая. Минобороны России рассекретило архивные материалы об операции по освобождению Польши Красной армией в 1945 году.

Историко-познавательный мультимедийный раздел «Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!» на сайте ведомства позволяет любому желающему прочитать выписки из военных журналов того времени.

«Стремительное продвижение наших войск воспрепятствовало гитлеровцам разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, не дало им возможности угнать и истребить польское население, вывезти скот и продовольствие», — указано в сообщении командующего войсками фронта маршала Георгия Жукова в Государственный комитет обороны СССР.

Раздел является частью проекта «Без срока годности», посвященному событиям Второй мировой войны. В нем ведомство публикует уникальные кадры и документы подвигов советских солдат.

Недавно немцы рассказали в рамках опроса о своем отношении к американцам. Оказалось, что в большинстве своем жители Германии относятся к США критически и видят угрозу со стороны Соединенных Штатов.

минобороны польша 1945 год
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