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Калифорния ищет место для строительства палаточных городков для мексиканских мигрантов

Общество
Калифорния ищет место для строительства палаточных городков для мексиканских мигрантов
Global Look Press  /  David Peinado

Вашингтон, 7 мая. Округ Сан-Диего, граничащий с Мексикой, ищет место для строительства палаточного городка для пересекающих границу мигрантов. Не все политики поддержали инициативу.

В электронном письме Департамента сельского хозяйства, мер и весов округа Сан-Диего, направленного местным фермерам, сообщается, что штат Калифорния ищет сельскохозяйственные земли для проекта, который будет включать в себя услуги для мигрантов, прибывающих в страну, передает Fox News.

Частные земли для мигрантов

«Департамент продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии (AWM) совместно с Управлением по чрезвычайным ситуациям Калифорнии работает над поиском для сдачи в аренду на долгосрочной основе любой частной сельскохозяйственной земли, чтобы построить палаточный городок в округе для прибывающих иммигрантов через границу», — говорится в электронном письме.

Представитель AWM уточнил, что с подобной просьбой к фермерам департамент обратился совсем недавно. Предполагается, что поиски территории должны завершиться к 14 мая. При этом представитель Калифорнийского управления экстренных служб заявил телеканалу, что планов создания «палаточного городка» нет, хотя офис и поддерживает создание «приемных пунктов» для мигрантов, пересекающих границу.

«Штат активно координирует свои действия с федеральными иммиграционными властями, а также с местными некоммерческими общественными организациями в целях защиты здоровья и благополучия мигрантов и наших приграничных сообществ. У государства нет планов по созданию палаточных городков», — заявил чиновник.

Представитель ведомства уточнил, что их работа «включает в себя поддержку пунктов приема, которые будут служить пунктами сортировки взрослых и семей мигрантов после того, как они будут освобождены из-под федерального содержания». В подобных пунктах предоставляются базовые комплексные услуги, включая тестирование на COVID-19, медицинские осмотры и координация дальнейшей транспортировки.

«Возмутительный план»

Бывший член городского совета Сан-Диего Карл ДеМайо назвал описанный округом Сан-Диего план «возмутительным».

«Это опасно, и от него следует немедленно отказаться, и это происходит по схеме финансирования нелегальных иммигрантов за счет налогоплательщиков США здесь, в Сан-Диего», — возмутился ДеМайо.

Инспектор округа Сан-Диего Джим Десмонд заявил, что он «работал с персоналом округа, чтобы убедиться, что это не станет реальностью».

«В то время как федеральное правительство нуждается в решении проблемы иммигрантов, пересекающих границу, размещение палаточных городков на сельскохозяйственных землях не является решением», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Это будет не первый крупный приток мигрантов в Сан-Диего. В марте Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) объявило, что 1400 детей-мигрантов будут размещены в конференц-центре Сан-Диего в рамках ответных мер на возросший приток мигрантов на южной границе. Кроме того, политики из Сан-Диего создали фонд правовой защиты в размере 5 млн долларов для нелегальных иммигрантов, которым грозит депортация.

Миграционный кризис

В марте американские официальные лица встретили более 172 тыс. мигрантов, в том числе рекордное количество детей без сопровождения взрослых, и ожидается, что данные за апрель покажут такое же количество мигрантов.

В ответ на кризис HHS открыло ряд новых учреждений, поскольку количество задержанных мигрантов увеличилось с 11 тыс. в конце марта до более 22 тыс. в начале мая.

Администрация президента США Джо Байдена рекламировала, как она очистила объекты пограничного патруля, например, в Донне, штат Техас. Однако большинство этих детей-мигрантов были просто переведены в HHS.

По словам ДеМайо, любой план создания «палаточного городка» встретит серьезное сопротивление со стороны общественности.

«Я думаю, если они вынесут это предложение, не только будет огромная общественная реакция, но я ожидаю, что это станет серьезной политической проблемой и будет рассматриваться в судах», — добавил он.

В конце марта ФАН рассказывал о кризисе на границе США и Мексики на территории временного пункта пограничного патрулирования в Донне. Он рассчитан для размещения максимум 250 человек, однако тогда там содержались одновременно более 5700 мигрантов, что в 22 раза превышает установленный законом предел.

Чрезвычайная перенаселенность пунктов временного содержания мигрантов, особенно тревожащая во время пандемии коронавируса, возникла на фоне борьбы администрации Байдена с пограничным кризисом. Действия команды Байдена привели к тому, что под временную опеку государства было взято вдвое больше детей-мигрантов, чем во время предыдущего пика кризиса в 2019 году, когда президентом был Дональд Трамп.

мигранты сша калифорния мексика сан-диего
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