Юниорская сборная России по хоккею проиграла Канаде в финале ЧМ

Техас, 7 мая. Хоккейная сборная России проиграла в финале чемпионата мира среди юниоров соперникам из Канады со счетом 3:5.

У россиян шайбы забросили Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин. В матче за третье место команда Швеции с разгромным счетом 8:0 переиграла финнов.

Для сборной России это второе подряд поражение в финале чемпионата мира. На прошлом турнире россияне уступили хоккеистам из Швеции со счетом 3:4.

Юниорская сборная России по хоккею последний раз выигрывала чемпионат мира 14 лет назад — в 2007 году. Также российская команда становилась чемпионами мира в 2004 и 2001 годах.

Российские хоккеисты в полуфинале турнира обыграли сборную Финляндии со счетом 6:5. Игра проходила в городе Фриско, штат Техас. В том матче по дублю на свой счет записали Никита Чибриков и Иван Мирошниченко.