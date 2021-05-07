Кошкина в пиджаке на голое тело поделилась с фанатами творческими планами

Москва, 7 мая. Актриса и телеведущая Яна Кошкина порадовала поклонников откровенным фото и анонсом театральной премьеры. Соответствующую публикацию звезда разместила в Instagram.

«Готовим для вас еще одну, большую театральную премьеру. А может и не одну», — написала в соцсети телеведущая.

Публикацию Кошкина проиллюстрировала снимком в черном пиджаке, который практически не скрывает бюст звезды.

За 10 часов публикация набрала более 28 тысяч лайков и множество комментариев. Певец Николай Басков восхитился образом звезды.

«Ах, эти губы», — написал Басков.

Ранее сообщалось, что режиссер Константин Богомолов пригласил Кошкину в свой новый спектакль «Бесы Достоевского». Кроме того актриса по-прежнему участвует в съемках юмористических программ «Однажды в России» и «#вмаскешоу», а также сериалов «Секреты семейной жизни» и «В активном поиске».