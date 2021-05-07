Арми Хаммер впервые вышел в свет после обвинений в изнасиловании

Лос-Анджелес, 7 мая. Голливудского актера Арми Хаммера заметили на отдыхе на Каймановых островах. Папарацци запечатлели его в компании трех женщин и двух пожилых людей.

Как утверждает источник, Хаммер обедал в «Макабуке» с друзьями. Актер выглядел максимально непринужденно и небрежно: мятая футболка, шорты и темные очки.

Это первое публичное появление голливудской звезды на публике после обвинений в изнасиловании. В марте 24-летняя девушка Эффи обратилась в полицию и рассказала о психологическом, эмоциональном и сексуальном насилии со стороны Арми. Они познакомились в Facebook в 2016 году и встречались на протяжении четырех лет, пока он не ударил ее несколько раз лицом об стену и не изнасиловал.

«Я потеряла интерес к жизни. Я просто хотела, чтобы боль прекратилась», — рассказала «жертва».

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование в отношении Хаммера. Адвокат голливудского актера категорически отрицает выдвинутые обвинения.

«С самого первого дня мистер Хаммер утверждал, что все его взаимодействия с Эффи — и с любым другим сексуальным партнером, если уж на то пошло, — были полностью согласованы, обсуждены и согласованы заранее, а также с обоюдным участием”, — говорилось в заявлении адвоката.

В прошлом году в Сеть утекли якобы БДСМ-переписки Арми с другими девушками. Вскоре актер развелся с Элизабет Чэмберс после 13 лет совместной жизни (из них десять лет в браке). Пара воспитывает двоих детей — 2-летнего сына и 5-летнюю дочь.

Американская модель Кэтрин Майорга ранее вновь совершила попытку отсудить у футболиста Криштиану Роналду компенсацию за изнасилование, которое якобы произошло в 2009 году.