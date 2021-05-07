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Жители Волгоградской области перевели мошенникам 4 млн рублей за сутки

Происшествия
Жители Волгоградской области перевели мошенникам 4 млн рублей за сутки
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Волгоград, 7 мая. Мошенники получили от жителей Волгоградской области более 4 млн рублей за прошедшие сутки, представляясь сотрудниками безопасности банка и используя сайты-двойники.

Злоумышленники обманом заставляют россиян сообщать персональные данные их платежных средств. Таким способом им удалось заставить рабочего из Михайловского района взять кредит на 1,5 млн рублей и перевести им деньги, сообщают в региональном МВД.

Удалось мошенникам обмануть и инженера из Дзержинского района, который перешел по их ссылке и оставил 19 тыс. рублей якобы за покупку бассейна. Летчик из Калачевского района перевел фейковому продавцу автодеталей 43 тыс. рублей.

В МВД напоминают, что работники банков никогда не просят по телефону сообщить персональные данные, включая PIN-код, полный номер карты, срок действия, трехзначные коды на обороте и SMS.

Пенсионерка из Петербурга ранее отдала мошеннику порядка 1,7 млн рублей. Злоумышленник заявил, что ее квартира якобы выставлена на продажу.

мвд мошенники волгоградская область
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