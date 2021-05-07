Псаки призналась, что часто советует Байдену не отвечать на вопросы

Вашингтон, 7 мая. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призналась, что не рекомендует президенту США Джо Байдену отвечать на вопросы журналистов вне рамок официальной пресс-конференции

В подкасте комментатора CNN Дэвида Аксельрода The Axe Files Псаки отметила, что Байден отвечает на вопросы прессы почти каждый день. Пресс-секретарь призналась, что не рекомендует главе Белого дома этого делать.

«Часто мы говорим: «Не отвечайте на вопросы», — сообщила Псаки, признав, что Байден поступает как хочет, потому что он президент США.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что главе государства нравится пресса и общение с журналистами.

Ранее Псаки объявила о планах покинуть свой пост в 2020 году. Она заявила, что при обсуждении ее назначения на переходный период речь шла о сроке около года.