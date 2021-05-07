Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 06:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
06:50
Общество
Минобороны России опубликовало архивные документы об освобождении Польши
06:48
Общество
Калифорния ищет место для строительства палаточных городков для мексиканских мигрантов
06:38
Спорт
Юниорская сборная России по хоккею проиграла Канаде в финале ЧМ
06:37
Общество
Кошкина в пиджаке на голое тело поделилась с фанатами творческими планами
06:30
Шоу-бизнес
Арми Хаммер впервые вышел в свет после обвинений в изнасиловании
06:21
Происшествия
Жители Волгоградской области перевели мошенникам 4 млн рублей за сутки
06:09
Политика
Псаки призналась, что часто советует Байдену не отвечать на вопросы
06:05
Общество
Минтруд собирается изменить порядок оплаты больничных с 2022 года
06:00
Общество
Вечный огонь за свой счет: как неравнодушные латыши бьются за День Победы
05:56
Происшествия
Девятилетний ребенок погиб после пожара под Новосибирском
05:34
Технологии
Производительность PS5 и XSX сравнили в Resident Evil: Village
05:29
Общество
Безработица и здравоохранение: литовцы рассказали о главных проблемах в ЕС
05:29
Общество
Созданные для Сахалина локомотивы отправятся в Москву
05:28
Экономика
В Балтийском море разгорелась нешуточная борьба между портами
05:27
Политика
Профессия «русофоб»: литовские власти продолжают во всем винить Россию
05:21
Общество
Обновленный Volkswagen Tiguan выйдет на российский рынок с полным приводом
05:19
Общество
Журналистка из Самары рассказала об орудующих в городе шашлычниках
05:16
Украина
Украинский политик указал, что Запад готовит Крестовый поход против Русского мира
05:10
Общество
Metro Exodus Enhanced Edition стала доступна на ПК раньше, чем на консолях
05:09
Происшествия
Неизвестный водитель насмерть сбил лося на трассе в Ленобласти и скрылся
Все новости
Наверх

Минтруд собирается изменить порядок оплаты больничных с 2022 года

Общество
Минтруд собирается изменить порядок оплаты больничных с 2022 года
pixabay.com

Москва, 7 мая. Выплаты за больничные будут начисляться автоматически, по факту закрытия листка нетрудоспособности или выхода в декрет, сообщили в Минтруда.

Поэтому сотрудникам российских предприятий больше не понадобится писать соответствующее заявление. Кроме того, документ станет электронным, сообщает «Российская газета».

В ФСС подчеркнули, что электронный лист нетрудоспособности сегодня выдают уже более 90% медицинских учреждений. На руки граждане, как правило, получают талон с номером.

На данный момент ответственным за выплаты средств, согласно законодательству, считается работодатель. С 2022 года этот вопрос берет под контроль Фонд социального страхования.

Недавно в Петербурге вор похитил из медучреждения около двух десятков тысяч рублей. Кроме денег, он также захватил больничные листы и бланки строгой отчетности. Полиция Северной столицы установила личность злоумышленника.

деньги выплаты больничные
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 96137 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 84748 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 53910 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 41151 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Армия 38508 4 мая 2021
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Все новости / Общество / Минтруд собирается изменить порядок оплаты больничных с 2022 года
Рейтинг@Mail.ru