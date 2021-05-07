Минтруд собирается изменить порядок оплаты больничных с 2022 года

Москва, 7 мая. Выплаты за больничные будут начисляться автоматически, по факту закрытия листка нетрудоспособности или выхода в декрет, сообщили в Минтруда.

Поэтому сотрудникам российских предприятий больше не понадобится писать соответствующее заявление. Кроме того, документ станет электронным, сообщает «Российская газета».

В ФСС подчеркнули, что электронный лист нетрудоспособности сегодня выдают уже более 90% медицинских учреждений. На руки граждане, как правило, получают талон с номером.

На данный момент ответственным за выплаты средств, согласно законодательству, считается работодатель. С 2022 года этот вопрос берет под контроль Фонд социального страхования.

Недавно в Петербурге вор похитил из медучреждения около двух десятков тысяч рублей. Кроме денег, он также захватил больничные листы и бланки строгой отчетности. Полиция Северной столицы установила личность злоумышленника.