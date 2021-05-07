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Производительность PS5 и XSX сравнили в Resident Evil: Village

Технологии
Производительность PS5 и XSX сравнили в Resident Evil: Village
Prt Scr youtube.com  /  Playstation

Токио, 7 мая. Финальная демо-версия игры Resident Evil: Village позволила сравнить производительность и качество картинки на next-gen консолях Sony и Microsoft.

Проект стал одной из мультиплатформенных игр с трассировкой лучей, которая выходит сразу и на PlayStation 5, и на Xbox Series. Тестировщики выяснили, что на старших консолях PS5 и XSX «Резидент» идет в 2160p. Младший Xbox Series S «тянет» в 1440p. Первые идут с трассировкой по умолчанию, на второй необходимо включить ее. Однако в этом случае производительность серьезно опуститься до 35-40 к/с. При отключенных «лучах» игра пойдет в 60 FPS.

Старшие приставки с трассировкой выдают 55-60 к/с, однако у Sony падение «кадров» заметно чуть больше, однако уровни загружаются быстрее. При сравнении видно, что на PS5 немного другой баланс белого. В итоге становится ясно, что все три консоли текущего поколения отлично тянут проект даже с технологией Ray Tracing.

Недавно стало известно, что HBO и Sony запустили в производство сериал по мотивам популярной игры Bloodborne. Официального анонса экранизации пока не было опубликовано, однако, по информации источников, производство проекта находится на ранней стадии.

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