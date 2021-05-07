Безработица и здравоохранение: литовцы рассказали о главных проблемах в ЕС

Вильнюс, 7 мая. Граждане Литвы недовольны уровнем жизни в странах Евросоюза. Особенно их беспокоит безработица, ухудшение экономики и государственный долг.

Согласно данным опроса от Eurobarometer, удовлетворенность литовцев жизнью в ЕС уменьшилась с 74 до 71%. Самой серьезной проблемой является экономика (37%). Еще 36% респондентов отметили здоровье. Безработица беспокоит 32% опрошенных, изменение климата — 23%, а госдолг — 14%. Об этом сообщает Baltnews. «Мы видим значительный (почти двукратный) рост значения безработицы в Литве. В публичном пространстве об этом не так много говорят, другие проблемы акцентируются больше, но общество по-прежнему видит проблему в этой теме», — отметил социолог Миндаугас Дегутис.

Однако интересно, что литовцы больше доверяют европейскому правительству, чем своему. За власти ЕС проголосовало 70% респондентов, за Сейм — всего 27%. Вопрос роста цен в Литве уже не столь актуален, он интересует только 31% опрошенных граждан.

Пандемия несколько изменила представление граждан ЕС о текущих проблемах в их странах. Хотя здравоохранение всегда считалось одним из наиболее важных вопросов в ЕС, теперь его актуальность почти удвоилась. Тему медицины считают важной 40% литовцев», — подчеркнул Дегутис.

Ранее стало известно, что украинцы недовольны прививочной кампанией президента Украины Владимира Зеленского. Опрос показал, что 67,7% респондентов низко оценивают старания лидера государства.