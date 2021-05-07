Созданные для Сахалина локомотивы отправятся в Москву

Южно-Сахалинск, 7 мая. Пять локомотивов, которые сконструировали для Сахалина, оказались ненадежными в работе, поэтому им нужен был частый ремонт.

Пресс-служба Дальневосточной железной дороги сообщила РИА «Сахалин-Курилы», что отправка этих поездов не отразиться на пассажирских перевозках.

Поезда были созданы Людиновским тепловозостроительным заводом для железной дороги на острове. Во время работы они продемонстрировали свою непригодность для эффективной работы. В данный момент локомотивное депо Южно-Сахалинска имеет пять двухсекционных тепловозов серии ТГ16М, которые были построены в 2014-2016 годах.

Одним из показателей надежности поезда значится коэффициент готовности локомотива к работе. В 2020 году и за первые месяцы 2021 года это значение составило всего 40% от запланированных. Поезда долго ремонтировались из-за проблем с доставкой запасных деталей и материалов, которые находятся на западе страны. ОАО «РЖД» из-за этого приняло решение отправить тепловозы серии ТГ16М в Москву.

Ранее сообщалось о смене направления работы крупнейшей частной железнодорожной компании России. «ТрансКлассСервис» прекратит перевозку людей. Компания теперь будет заниматься арендой и лизингом железнодорожного транспорта.