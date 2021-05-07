В Балтийском море разгорелась нешуточная борьба между портами

Вильнюс, 7 мая. Клайпедский порт и так испытывает сложности из-за обострения отношений между Литвой и Россией, но теперь ему придется еще сложнее, так как у него появились конкуренты.

Существенные изменения произошли в Германии, в порту Мукран, который стал основной морской гаванью для строительства «Северного потока — 2». Он станет главным портом на балтийском участке трубопровода между Данией и Польшей. Связано это с тем, что в Мукране есть производство труб. Об этом сообщает Baltnews.

«В центральном и западном регионе Балтии существует большая конкуренция не только за базовые порты газопроводов, но и за то, какие порты станут логистическими портами для строительства ветряных электростанций в странах Балтии», – говорится в литовском издании Клайпеда.

Жертвой ситуации стал польский порт Свиноуйсьце, который мог стать ключевой морской гаванью при строительстве «Северного потока — 2». Однако реализаторы проекта предпочли немецкий Мукран.

Теперь же Варшава намерена с 2023 по 2026 годы построить ветряные электростанции. Это поможет Польше стать весомым игроком в области ветроэнергетики в Балтийском море. Клайпедский порт также намерен воспользоваться возможностью и реализовать аналогичный проект.

Ранее стало известно, что власти Туниса намерены инвестировать в морской порт Мисураты в Ливии.