Вильнюс, 7 мая. Литовское правительство обвиняет Москву в нагнетании обстановки в Европе, но при этом само не замечает, как обостряет геополитику на континенте.

Председатель Комитета по иностранным делам Литвы Жигимантас Павиленис имеет отношение к тому, что Вильнюс солидарен с Чехией в ситуации, когда Прага выслала российских дипломатов. Литовское правительство также отправило послов в РФ, обвиняя их в работе на разведку. Об этом сообщает издание Baltnews.

«Россия ответит всем, кто солидаризировался с Прагой, но мы все равно сожалеем, когда Москва отвечает тем, кто ничего общего не имеет с нагнетанием напряжения на континенте», — заявил Павиленис.

Такая позиция удивительна, ведь власти Литвы фактически каждый день критикуют России, но при этом ее же обвиняют в нагнетании. При этом Вильнюс всячески поддерживает Украину, но опасается «недружественных террористов», проживающих в Донбассе. Литовский парламентарий обратился к киевскому электорату в день, когда по столице Украины маршировали нацисты, восхваляющие дивизию СС «Галичина».

«Дружественные чувства к неонацистам – отличительная черта Павилениса и других консерваторов, окопавшихся в литовском Сейме. Можно сказать – яблоко от яблоньки недалеко падает», — отмечает автор материала Светлана Круглова.

Она считает, что на самом деле все претензии Вильнюса к Москве не имеют оснований. Их невозможно анализировать или понять, что не может не возмущать.

Что касается Указа президента РФ Владимира Путина «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», то для Литвы это означает лишь большие расходы. Павиленис заявил, что Вильнюс не станет закрывать посольство. При этом литовское правительство не будет отвечать тем же и не станет мешать россиянам нанимать литовцев в качестве дипломатов.