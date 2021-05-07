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Обновленный Volkswagen Tiguan выйдет на российский рынок с полным приводом

Общество
Обновленный Volkswagen Tiguan выйдет на российский рынок с полным приводом
volkswagen-newsroom.com  /  Volkswagen AG

Москва, 7 мая. Компания Volkswagen изменила сборку Tiguan на российском рынке. Кроссовер-бестселлер вновь предлагают со связкой 150-сильного мотора и полного привода.

В декабре 2020 года в России официально стартовали продажи модернизированного Volkswagen Tiguan. Модель с 1,4-литровым двигателем мощностью 150 "лошадок" предлагали с безальтернативным приводом на передние колеса.

Компания переосмыслила решение и теперь же в линейку кроссовера вернули 150-сильную полноприводную версию, которая стоит на 100 тысяч рублей дороже моноприводной. Пару мотору составляет шестидиапазонный «робот» DSG.

У обновленного Tiguan теперь есть светодиодные фары в базе, а в верхних комплектациях Exclusive и R-Line — матричные IQ.Light. Сзади — также светодиодная оптика с динамическими «поворотниками». Изменился шрифт названия модели, шильдика 4Motion, а эмблемы потеряли свою трехмерность. Максимальный размер колесных дисков теперь — 20 дюймов.

Ранее компания Volkswagen объявила о старте приема заказов на новый кроссовер Talagon. Ожидается, что автомобиль станет самым большим SUV марки.

россия volkswagen автомобиль tiguan
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