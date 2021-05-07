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Журналистка из Самары рассказала об орудующих в городе шашлычниках

Общество
Журналистка из Самары рассказала об орудующих в городе шашлычниках
pixabay.com

Самара, 7 мая. Местная журналистка рассказала о вечном противостоянии жителей многоэтажек и любителей шашлыков в период майских праздников.

Все чаще люди вступают друг с другом в конфликты, потому что их мировоззрение резко отличается друг от друга. В Самаре, например, люди недовольны своими соседями, потому что те считают нормальным и постоянно устраивают жарку шашлыков во дворах. А некоторые боллее предприимчивые любители мяса устраивают барбекю не выходя из дома — на балконе.

По словам местных жителей, трюки с розжигом на балконе могут кончиться пожаром не только в квартире хозяина, но и для соседей. Не менее опасно, когда жарят мясо на детской площадке или в гаражах поблизости. Всей округе приходятся слушать музыкальные предпочтения горе-шашлычников, а после наблюдать свалку. Тоже самое можно сказать о пикниках в лесу. Отходы после себя не убирают.

«Настоящая болль — сидеть на балконе с ноутбуком и вдыхать запах мяса, которое не можешь попробовать. И вот вся округа сидит перед окном и сглатывает слюни, пока условные Вася с Петей устроили себе «олл инклюзив» с пивком», – посетовала журналистка из Самары.

В завершении она отметила, что шашлык — не городская тема. По ее словам, блюдо прекраснее, когда его вкус переплетается с запахом свежей листвы, активным майским солнышком, вечерней прохладой и баней перед сном.

самара весна шашлыки
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