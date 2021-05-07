Metro Exodus Enhanced Edition стала доступна на ПК раньше, чем на консолях

Киев, 7 мая. Запуск игры Metro Exodus Enhanced Edition состоялся для игроков на ПК, а консольным геймерам придется ждать еще больше месяца.

Конкретная дата выхода проекта на next-gen консолях появилась на официальном сайте серии Metro. Игра студии-разработчика 4A Games поступит в продажу для PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S 18 июня текущего года.

Владельцы оригинала на PS4 и Xbox One получат игру бесплатно. Если геймер не будет владеть базовой игрой, он сможет в указанный день купить издание Complete Edition, включающее в себя все дополнения и улучшения.

Enhanced Edition кроме улучшенной графики получит настройку поля зрения. На консолях игра предложит усовершенствования пространственного звучания и времени реакции контроллера Xbox, а также поддержку тактильной обратной связи DualSense для PS5.

Недавно стало известно, что HBO и Sony запустили в производство сериал по мотивам популярной игры Bloodborne. Официального анонса экранизации пока не было опубликовано, однако, по информации источников, производство проекта находится на ранней стадии.