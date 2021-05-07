Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 05:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:16
Украина
Украинский политик указал, что Запад готовит Крестовый поход против Русского мира
05:10
Общество
Metro Exodus Enhanced Edition стала доступна на ПК раньше, чем на консолях
05:09
Происшествия
Неизвестный водитель насмерть сбил лося на трассе в Ленобласти и скрылся
05:01
Общество
Психолог рассказала о влиянии секса на простуду
05:00
Происшествия
Камчатские спасатели за сутки потушили более четырех гектаров сухой травы
05:00
Политика
В Крыму указали на подчиненную роль Украины в Азовском море
04:59
Экономика
Как самостоятельно рассчитать размер будущей пенсии
04:57
Происшествия
Спасатели выясняют причины пожара на рыболовецком судне на Камчатке
04:41
Происшествия
Двух пропавших в Пензе шестилетних девочек нашли живыми
04:37
Политика
Глава ЛНР назвал возможную тему разговора на личной встрече Путина и Байдена
04:30
Политика
Эксперт Марков заявил, что у Тихановской «беды с башкой»
04:22
Происшествия
Спасатели потушили лесной пожар, который уничтожил половину омской деревни
04:22
Весь мир
Ученые в США экспериментируют со скальпами младенцев, пересаживая их грызунам
04:21
Общество
Выборг готовится закрыть отопительный сезон
04:20
Экономика
Инвестор объяснил, почему сейчас нужно покупать доллар
04:18
Армия
NI назвал пять российских систем вооружения, которые остались прототипами
04:16
Общество
Россия отмечает День радио
04:09
Общество
Невролог рассказал, из-за чего холодеют руки
04:05
Общество
Американские аналитики усомнились в официальных данных о смертности от COVID-19
04:03
Происшествия
Водитель намеренно врезался в толпу пешеходов в Техасе
Все новости
Наверх

Metro Exodus Enhanced Edition стала доступна на ПК раньше, чем на консолях

Общество
Metro Exodus Enhanced Edition стала доступна на ПК раньше, чем на консолях
Скриншот игры «Metro Exodus»

Киев, 7 мая. Запуск игры Metro Exodus Enhanced Edition состоялся для игроков на ПК, а консольным геймерам придется ждать еще больше месяца.

Конкретная дата выхода проекта на next-gen консолях появилась на официальном сайте серии Metro. Игра студии-разработчика 4A Games поступит в продажу для PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S 18 июня текущего года.

Владельцы оригинала на PS4 и Xbox One получат игру бесплатно. Если геймер не будет владеть базовой игрой, он сможет в указанный день купить издание Complete Edition, включающее в себя все дополнения и улучшения.

Enhanced Edition кроме улучшенной графики получит настройку поля зрения. На консолях игра предложит усовершенствования пространственного звучания и времени реакции контроллера Xbox, а также поддержку тактильной обратной связи DualSense для PS5.

Недавно стало известно, что HBO и Sony запустили в производство сериал по мотивам популярной игры Bloodborne. Официального анонса экранизации пока не было опубликовано, однако, по информации источников, производство проекта находится на ранней стадии.

игры пк metro exodus консоли
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 96137 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 84748 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 53910 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 41151 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Армия 38508 4 мая 2021
Насмешки западных зрителей над подлодкой «Дмитрий Донской» разбились о факты
Все новости / Общество / Metro Exodus Enhanced Edition стала доступна на ПК раньше, чем на консолях
Рейтинг@Mail.ru