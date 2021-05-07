Неизвестный водитель насмерть сбил лося на трассе в Ленобласти и скрылся

Санкт-Петербург, 7 мая. Иномарка сбила лося возле деревни Юкки (Всеволожский район, Ленинградская область). Реакция водителя удивила очевидцев происшествия – он поспешил скрыться с места событий.

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер» в четверг, 6 мая. На кадрах заметно, как серая иномарка по встречной полосе обгоняет впереди следовавший автомобиль. После успешного маневра машина "пролетает" несколько метров и сбивает лося, который в этот момент оказался на проезжей части.

Животное от удара откинуло на обочину. Сохатый еще некоторое время подавал признаки жизни, но потом затих. Участники движения остановились, чтобы оказать помощь, но виновник аварии поспешил скрыться.

Теперь выжившему владельцу автомобиля придется выплатить 80 тысяч рублей на оплату штрафа за погибшего животного. И, по всей видимости, оплатить ремонт машины. Кроме этого, за попытку скрыться с места ДТП, неважно, с лосем в багажнике или нет, его могут привлечь по статье 12.27 КоАП РФ.

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