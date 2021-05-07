Психолог рассказала о влиянии секса на простуду

Москва, 7 мая. Психолог-сексолог Анна Котенева рассказала, что секс может укрепить иммунную систему, но если человек простудился, то с этим занятием лучше повременить.

Котенева утверждает, что для начала нужно проанализировать состояние пациента. Она советует отказаться от интимной близости при насморке, сильном кашле, высокой температуре, потому что это может навредить обоим партнерам. Больной только ухудшит свое состояние, а его партнер может заразиться. Психолог поделилась информацией во время эфира на радио Sputnik.

«Если же видно, что человек поправляется, а последний прием врача подтвердил этого, то секс как укрепляющее средство весьма полезен. В таком случае у пациента даже появляются силы и желание», — сказала психолог.

Она утверждает, что все равно приоритетом должна оставаться безопасность партнера. В основном секс позитивно влияет не только на иммунную систему, но и на настроение, потому что во время процесса вырабатываются гормоны, который работают на удовольствие.

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