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Камчатские спасатели за сутки потушили более четырех гектаров сухой травы

Происшествия
Камчатские спасатели за сутки потушили более четырех гектаров сухой травы
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Петропавловск-Камчатский, 7 мая. Семь возгораний сухой растительности зарегистрировали и потушили камчатские спасатели за минувшие сутки.

Согласно информации регионального главка МЧС, общая площадь, пройденная огнем, превышает четыре гектара. Больше всего несанкционированных палов 6 мая произошло в Елизовском муниципальном районе. Специалисты зафиксировали три возгорания. Еще два пожара потушили в Петропавловске-Камчатском, по одному — в Быстринском и Мильковском районах.

Наибольшая площадь зарегистрирована на улице Полевой в Мильковском районе. На заброшенных полях выгорела растительность на площади порядка девяти тысяч квадратных метров.

Недавно в Союзе садоводов России объяснили штрафы за сорняки борьбой с пожарами. Согласно закону, дачникам, которые не уничтожают на участке борщевик, мяту полевую, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашку пахучую, чертополохи разных видов, амброзию и другие сорняки, грозит штраф от 300 до 500 рублей. Наказания помогут снизить число пожаров в садоводствах из-за сухостоя.

пожар мчс камчатка огонь
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