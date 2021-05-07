Как самостоятельно рассчитать размер будущей пенсии

Москва, 7 мая. Многие россияне уверены, что самостоятельно рассчитать размер будущей пенсии невозможно из-за запутанности пенсионной формулы. Однако на самом деле, все не так сложно, как кажется.

Как сообщили во ВНИИ труда, для расчета будущей пенсии используется формула: страховая пенсия по старости в месяц = (А х В) + С, где А — это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), В — стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию, С — фиксированная выплата.

Есть несколько вариантов, как узнать количество индивидуальных пенсионных коэффициентов: сделать запрос на сайте «Госуслуги», сделать расчет на портале ПФР или рассчитать их самостоятельно.

«Индивидуальные пенсионные коэффициенты накапливаются на протяжении всей жизни. За каждый год — свое количество коэффициентов. Максимальное количество пенсионных коэффициентов за каждый год, начиная с 2021 года — 10. Такое количество коэффициентов начисляется на заработную плату, обозначенную как предельная база для конкретного года», — сообщил «РГ» гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

ФБА «Экономика сегодня» /

В текущем году стоимость одного ИПК составляет 98,86 рубля. В 2022 году — 104,69 рубля, в 2023 году — 110,55 рубля, в 2024 году — 116,63 рубля.

Чтобы высчитать количество ИПК, нужно применить формулу: количество ИПК за год = зарплата за год/предельная заработная плата * 10. К примеру, если за 2020 год человек заработал 720 тыс. рублей, а предельная зарплата была 1 292 тыс. рублей, получается: 720 тыс/ 1292 тыс *10 = 5,57. То есть, за 2020 год он получил 5,57 коэффициентов.

Стоит помнить, что поздний выход на пенсию увеличивает ее размер, поскольку страховая пенсия по старости рассчитывается с учетом повышающего коэффициента:

Страховая пенсия по старости в месяц = (А х В х D) + С х Е, где D и Е — повышающие коэффициенты.

Как сообщал ранее ФАН, часть россиян могут выйти на пенсию досрочно. Речь идет, в частности, о многодетных матерях. Кроме того, правом досрочного выхода на пенсию могут воспользоваться россияне, работавшие на вредном производстве, в условиях Крайнего Севера (не менее 15 лет «северного» стажа) и в приравненных к нему районах (а также представители малых народов Крайнего Севера). А также семьи, в которых воспитывался ребенок-инвалид как минимум до восьми лет.

Досрочно уйти на заслуженный отпуск можно и по выслуге лет: 42 года трудового стажа для мужчин, 37 лет — для женщин.