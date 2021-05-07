Спасатели выясняют причины пожара на рыболовецком судне на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 7 мая. Камчатские спасатели устанавливают детали и обстоятельства вспыхнувшего пожара на пришвартованном рыболовецком судне на Камчатке.

Инцидент произошел на песчаной косе в Соболевском районе 6 мая поздно вечером. В региональном главке МЧС сообщили, что пострадавших нет.

Возгорание произошло в помещении трюма размером пять на четыре метра. Огнем повреждены вещи. Причины в настоящее время уточняются.

Недавно стало известно, что при пожаре в частном доме под Тверью заживо сгорели три человека. Во время тушения пожарные обнаружили тела двух женщин 89 и 58 лет и одного мужчины 63 лет. Огонь тушили 36 человек.