Двух пропавших в Пензе шестилетних девочек нашли живыми

Пенза, 7 мая. Полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» прекратили поиски двух пропавших девочек 6 лет — Виктории и Елизаветы. Их нашли в Арбеково около магазина.

«Девочки найдены, живы! Спасибо всем за реакцию и выезд!» — сообщили в группе ВК «Лиза Алерт Пенза».

Напомним, девочки пропали в микрорайоне Заря на окраине Пензы примерно в 16:00. Спустя четыре часа было объявлено о начале поисков детей. Отряд волонтеров совместно правоохранителями сформировали десять поисковых экипажей, были разосланы приметы пропавших.

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