Глава ЛНР назвал возможную тему разговора на личной встрече Путина и Байдена

Луганск, 7 мая. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считает, что президент РФ Владимир Путин и глава США Джо Байден обсудят на встрече ситуацию в Донбассе.

Пасечник выразил мнение, что Донбасс является одной из самых горячих точек на Земле, но оговорился, что ему может так казаться из-за проживания в регионе. По его мнению, в Донбассе сошлось в одной точке «слишком много интересов».

«Поэтому я думаю, что эта тема — очень серьезная для обсуждения, и я думаю, что она однозначно будет затронута на встрече Байдена с Владимиром Владимировичем Путиным», — сказал в интервью РИА Новости Пасечник.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение о будущем формате российско-американских отношений остается за Путиным. По его словам, американская сторона предпочла бы более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.