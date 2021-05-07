Спасатели потушили лесной пожар, который уничтожил половину омской деревни

Омск, 7 мая. В Большереченском районе Омской области лесной пожар уничтожил в деревне Каракуль 25 строений из 33, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар пришел в деревню со стороны Колосовского муниципального района через лес и болотистую местность с камышом. В настоящее время усилиями расчетов МЧС огонь ликвидировали.

Накануне в деревне Каракуль эвакуировали около 60 человек. Для погорельцев (примерно 17 человек) подготовили пункт временного размещения на 38 мест, однако люди выбрали поселиться у родственников и соседей в деревне.

Ранее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после пожара. Также стала известна предварительная причина — возгорание камыша близ населенного пункта.