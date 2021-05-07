Ученые в США экспериментируют со скальпами младенцев, пересаживая их грызунам

Инфекциониста Энтони Фаучи финансирует исследование Университета Питтсбурга, посвященное снятию скальпов абортированных младенцев и выращиванию их на лабораторных крысах.

В Сети опубликовано видео Центра медицинского прогресса, демонстрирующее эксперимент в Университете Питтсбурга, в ходе которого ученые снимали скальп с пятимесячных абортированных младенцев и имплантировали их скальпы грызунам.

Как сообщает Life News, теперь власти Пенсильвании требуют провести расследование по данному факту и призывают университет прекратить эксперименты с использованием абортированных частей тела младенцев.

«Общедоступная информация демонстрирует, что Питт (Университет Питтсбурга — прим. ФАН) участвует в одном из самых варварских экспериментов, проводимых на абортированных человеческих младенцах, включая снятие скальпов с пятимесячных абортированных плодов для наложения швов на лабораторных крыс», — говорится в заявлении Центра медицинского прогресса.

Исследование Питтсбургского университета было опубликовано в сентябре 2020 года в журнале Scientific Reports. В нем описывается, как ученые использовали скальпы абортированных младенцев для создания «гуманизированных» мышей и крыс для изучения иммунной системы человека. Исследователи также опубликовали фотографии своего эксперимента — ужасающие изображения, на которых показаны пучки детских волос, растущих на грызунах.

nature.com /

Видео Центра медицинского прогресса вызывает еще больше опасений по поводу неэтичной и потенциально незаконной практики в университете. Исследователи подчеркивают, что дети потенциально могли родиться живыми, однако были убиты при аборте, а затем их тела вскрывались для эксперимента.

Это также предполагает, что Университет Питтсбурга и местная организация Planned Parenthood, которая поставляет части тела абортированных детей, могут быть вовлечены в незаконное партнерство за эту услугу.

«Местные службы планирования беременности в Западной Пенсильвании, предоставляющие услуги по прерыванию беременности, обеспечивают абортированные плода, в то время как Питт спонсирует деятельность местных служб планирования семьи», — показало расследование.

Внимание! Видео содержит кадры эксперимента над абортированными плодами и не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и лицам младше 18 лет.

Более того, ряд экспериментов с использованием абортированных частей тела ребенка в университете финансируется налогоплательщиками США через Национальные институты здравоохранения и, в частности, через офис Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктора Энтони Фаучи.

Студенты университета в беседе с журналистами отреагировали на эту новость с ужасом.

«Мы призываем Питтсбургский университет прекратить все эксперименты над абортированными младенцами и бесчеловечную практику пересадки их кожи и частей тела на грызунов», — говорится в открытом письме Пенсильванского института семьи.

Они призвали законодательное собрание штата провести полное расследование в отношении университета.

Напомним, доктор Фаучи в конце января официально стал главным медицинским советником нового президента США Джозефа Байдена. В США его считают «национальным героем» и «добрым доктором», который усиленно борется с COVID-19. Однако есть данные, что в прошлом он мог быть связан с лабораториями, которые занимаются разработкой вирусов и спонсировал исследование COVID-19 в Ухане. Подробно об этом говорится в специальном расследовании ФАН «Биология войны».