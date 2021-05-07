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Инвестор объяснил, почему сейчас нужно покупать доллар

Экономика
Инвестор объяснил, почему сейчас нужно покупать доллар
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 мая. Сейчас инфляция в рублях значительно выше, чем в долларах. Поэтому выгодно покупать валюту на часть сбережений в диапазоне 70-75 рублей.

На российскую валюту все так же оказывают влияние два фактора: нефть и геополитика. Нефть пока сохраняет стабильное положение, на заседании ОПЕК было принято решение не повышать добычу, что поддержит стоимость энергоносителя.

Восстановление мировой экономики пока тоже стабильно. Об этом заявил создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко агентству «Прайм».

«Конечно, мы видим новые локдауны и ухудшение ситуации в Индии, но, с другой стороны, есть и оптимистичная деловая статистика из США и многих стран Европы», — сказал он.

Такие факторы будут держать летом нефть в диапазоне 60-70 долларов за баррель, что хорошо скажется на рубле. Сейчас в геополитике виднеется оттепель, что помогает российской валюте укрепиться до 74-75 рублей за доллар.

Клопенко отметил, что пока не стоит ожидать укрепления рубля ниже 70. Как раз в диапазоне 70-75 можно совершать покупку валюты с целью диверсификации сбережений. Если напряжение в отношениях между Москвой и Вашингтоном будут нарастать, это поднимет диапазон до 75-85 рублей за доллар.

Ранее эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 5 мая. Аналитики обратили внимание, что цены на нефть продолжают активно расти.

доллар рубль валюта
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