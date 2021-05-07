NI назвал пять российских систем вооружения, которые остались прототипами

Вашингтон, 7 мая. Обозреватель журнала The National Interest (NI) Майкл Пек назвал пять российских систем вооружения, которые остались прототипами и никогда не поступали в серийное производство.

В материале специалист ссылается на издание Sputnik. Рейтинг открывает атомная подводная лодка К-222 (кодовое название НАТО «Папа»), которая была спущена на воду в 1969 году и считалась самой быстрой субмариной в мире. Подлодка развивала скорость в 44,7 узла, но была очень шумной и имела корпус из титана, что делало субмарину дорогой в производстве. В итоге была построена лишь одна подводная лодка этого класса, пишет NI.

Истребитель Су-47 «Беркут» (кодовое название НАТО «Фиркин») имел характерные крылья прямой стреловидности, что увеличивало его маневренность, дальность полета и дозвуковую скорость. Проект закрыли из-за использования в конструкции дорогих материалов. В первый раз самолет поднялся в воздух в 1997 году.

Созданный на базе Т-80 танк «Черный орел» («Объект 640») отличался необитаемой башней и размещением экипажа в бронированной капсуле внутри корпуса. Этот принцип позже был реализован при разработке новейшего российского танка Т-14 «Армата». Но в конце 1990-х годах, когда было представлено несколько прототипов, проект отменили из-за «отсутствия инноваций» в дизайне.

Авиалайнер класса «Лунь» сочетал качества обычного самолета, гидросамолета и корабля на воздушной подушке. Воздушное судно могло развивать скорость в 297 узлов и было способно нести до 100 тонн груза, в том числе шесть противокорабельных ракет «Москит». Но самолет оказался слишком дорогим, и был построен только один экземпляр.

Замыкает список орбитальный космоплан МиГ-105. Аппарат должен был запускаться с ракеты-носителя на жидком топливе, которую несет гиперзвуковой самолет. Аппарат совершил несколько испытательных полетов в атмосфере, но проект прекратили после того, как было принято решение в пользу ракетного орбитального космического корабля «Буран».

Ранее американское издание The National Interest включило российский танк «Армата» в число лидеров среди смертоносного вооружения. Обозреватель издания подчеркнул, что одно из основных преимуществ российского танка — мощный двигатель. Еще один уникальный козырь — усовершенствованная система активной и пассивной защиты.